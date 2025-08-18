佐賀県教育委員会は、2026年度の県立高校の募集定員を発表した。全日制32校の定員は前年度と同数の5720人とした。神埼高の普通科に「こども教育進学コース」を、唐津青翔高に「eスポーツ学科」をそれぞれ新設する。県教委によると、26年3月に県内の中学校を卒業する見込みの生徒数は7955人で、定員は前年と同じ5600人。県外からの志願者の上乗せ数も前年と同数の120人と想定した。神埼高の普通科は定員120人で、2年次から従