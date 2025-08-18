½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î?ÍÅÀº?¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò£Ç£Ð¡×¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£·Æü¡¢ÉÍ¾¾¡Ë¤Ç¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥É¤òÇË¤ê¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£½éÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÍÅÀº¤ÎÌîË¾¤È¤Ï¡Ä¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥­¥Ã¥É¤È¤ÎÀã¿«Àï¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤¬Á´³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¾¡Íø¤òÃ¥¤¤¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤ÇÆ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£