元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏の直言に永田町はてんてこ舞いだ。「何故、私が自民党を出ていかなくてはならないのでしょうか？」とＸ（旧ツイッター）で長文を投稿したのは、次期首相候補で名前が挙がる高市早苗経済安保相だ。橋下氏が関西のテレビ番組で「自民党から同じような思想の人を全部引き連れて、参政党なのか日本保守党なのか、そっちの方とグループを組めばいいが、高市さんはやらない」と?離党のススメ?をしたこ