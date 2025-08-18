◇プロ野球セ・リーグ阪神3-1巨人（17日、東京ドーム）再三、得点のチャンスを作るも、あと1本が出ず、敗戦した巨人は首位阪神との差を今季最大の「13」としました。「あと１本出なかったらどうしようもないからね。何本ヒット打とうがね。点が入らなきゃどうしようもないし」と試合後に語った阿部慎之助監督。4回に丸佳浩選手のエラーなどで3点を失ったことについて触れられると「大体ミスした方が負けますからね」と述べるにと