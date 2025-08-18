プロ野球セ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。首位阪神は2位巨人とのカード3戦目。阪神は両チーム無得点の4回、2アウト1塁から3連打で3点を奪い、先制します。先発の才木浩人投手は5回に丸佳浩選手にホームランを浴び1点を返されますが、6回からは盤石の中継ぎ陣がスコアボードにゼロを並べ、カードを勝ち越しました。中日と対戦したDeNAは、日本野球に復帰した藤浪晋太郎投手が先発し5回1失点。1点リードした状態で6回