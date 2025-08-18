8月18日（月）・25日（月）23時59分〜 日本テレビ系で放送の「大悟の芸人領収書」では、新企画「お笑いの未来を考える会」をお届け！ゲストは西野亮廣（キングコング）、品川祐（品川庄司）、井口浩之（ウエストランド）、九条ジョー、エース（バッテリィズ）。時代の流れとともに芸人を取り巻く環境や求められるものが変わり、その生き方も多様に。しかし業界の考えはまだまだアップデートが追いついていないのでは？そんな考えの