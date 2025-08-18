歌手椎名林檎（46）が10日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。引退を考えたことがあると告白した。椎名は人気絶頂を迎えていた22歳で長男を出産。そのころの心境を振り返り「とにかく“スターダム”みたいな。どんどんどんどん休みなく、“次、この曲出そう”みたいにどんどん行っちゃうじゃないですか。自転車操業っていうか…“富”は売るでしょうけど。（でも）“セールスが良くてもしょうがな