天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』より、最新予告映像と新場面写真が解禁された。天海と石丸幹二からコメントが到着した。【動画】石丸幹二が演じる最後の敵・内閣総理大臣が「キントリ」メンバーの前に立ちはだかる！予告＆特報2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系で放送された大ヒットドラマ『緊急取調室』。可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対