歌手椎名林檎（46）が10日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。尊敬するアーティストを実名告白した。椎名は、MC山崎育三郎から「椎名さんが最も尊敬するアーティストはいらっしゃいますか？」と聞かれると、「音楽の人ではあまりいないんですけど、アスリートとかバレエダンサーとかそういうかたに対しての憧れのほうが強いんですけど…」と切り出した。そして「日本では…やっぱりBLANKEY JET CI