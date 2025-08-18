◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）今春センバツ王者の横浜（神奈川）が津田学園（三重）に５―０で勝利し、２００８年以来１７年ぶりに８強入りした。最速１５２キロの２年生右腕・織田翔希は、食あたりで万全ではない中、先発を志願して５安打完封。横浜投手による甲子園１大会複数完封勝利は、９８年春夏の松坂大輔以来２人目で、下級生では初の快挙となった。織田