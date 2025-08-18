◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）エースの風格を漂わせた。逆転して迎えた５回、東洋大姫路の最速１４７キロ右腕・木下鷹大が、３番から始まる相手打線の攻撃を３者連続三振に斬った。自己最速に迫る１４６キロもたたき出して勢いに乗り、６回１／３を４安打無失点、８Ｋ。「初戦と比べて比べものにならないくらい、いいピッチングが出来た」と胸を張った