参院選後も勢いが止まらず、世論調査では自民党、立憲民主党に次ぐ支持を集めている参政党。「日本人ファースト」なるキャッチコピーを掲げて14議席を獲得したが、東京選挙区から出馬したさや氏（43）が展開した「核武装論」や、神奈川選挙区から出馬した初鹿野裕樹氏（48）が反対勢力を「非国民」呼ばわりするなど、その発言の過激さが物議を醸すこともあった。【写真を見る】元スタッフのBさんはYouTubeで神谷代表の「パワハラ