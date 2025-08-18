◆米大リーグカブス４―３パイレーツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３０）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パイレーツ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打１四球だった。カブスは逆転勝ちして２連勝となった。前日１６日（同１７日）の同カードでは、８試合ぶりのマルチ安打をマークするなど４打数２安打１打点でチームの勝利に貢献。スタメン出場した