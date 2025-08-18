◆米大リーグレッズ３×―２ブルワーズ＝延長１０回（１７日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ナ・リーグ中地区首位を独走するブルワーズが１７日（日本時間１８日）、敵地のレッズ戦に敗れ今季メジャー最長、球団記録となった連勝は１４で止まった。ブルワーズは８回まで４安打無得点に封じられていたが、９回レッズ抑えのパガンからシーグラーが四球を選び出塁。１アウト後、コントレラスが初