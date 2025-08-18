◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）サマー２０００シリーズ第４戦、第６１回札幌記念・Ｇ２は１７日、札幌競馬場で行われ、１０番人気のトップナイフが鋭く抜け出し、重賞初制覇を飾った。横山典弘騎手＝美浦・フリー＝は自身の記録を更新する５７歳５か月２６日でのＪＲＡ最年長重賞勝利。２０分前に行われたサマーマイルシリーズ第３戦、第７３回中京記念・Ｇ３（中京）で重賞初制