◇ナ・リーグカブス4―3パイレーツ（2025年8月17日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（30）が17日（日本時間18日）、本拠でのパイレーツ戦に「3番・DH」で先発出場。3打数無安打、1三振、1四球で打率・249となった。初回の第1打席は遊ゴロ。4回の第2打席は三ゴロだった。3―2と逆転されて迎えた8回の第3打席は四球を選び、続く“PCA”ことクローアームストロングの右前打で鈴木は一気に三塁へ。PCAも送球間に二塁を陥れ、1