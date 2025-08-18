アイドルグループ・Snow Manの向井康二と俳優の中村蒼が、10月スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)に出演することが18日、発表された。向井康二と中村蒼(C)TBS波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で