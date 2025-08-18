プロ野球パ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。5位西武と対戦した3位オリックスは序盤に6点リード奪われる苦しい展開。それでも5回に太田椋選手が満塁ホームランを放ち、2点差に迫ります。さらに6回には中川圭太選手が2ランで同点。その後、延長にもつれこむも12回に廣岡大志選手がホームランを放ち、オリックスがサヨナラ勝利を収めました。首位ソフトバンクは先発のモイネロ投手が、7回まで10奪三振無失点の好投をみせ