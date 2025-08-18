サッカーJ1リーグは、16日（土）、17日（日）に第26節の10試合が行われました。最近は毎節、首位交代が起きるJ1。今節首位に立ったのは京都サンガF.C.。ホームで東京ヴェルディに勝利し、7試合負けなしと好調。前節首位の鹿島アントラーズは、アビスパ福岡と引き分けで2位に後退。柏レイソルはファジアーノ岡山に敗れ3位。ヴィッセル神戸はJ1残留争いの横浜FCに敗れ連敗となり、6位に順位を落としました。FC町田ゼルビアはセレッソ