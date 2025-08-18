◇UFCフライ級マッチ ティム・エリオット○-●朝倉海（日本時間17日、アメリカ）日本の格闘家・朝倉海選手がUFC2戦目となるフライ級マッチで、ランキング11位のティム・エリオット選手に一本負けし、UFC挑戦2連敗となりました。日本の格闘技団体RIZINではバンタム級で2度王者に輝いた朝倉選手は2024年にUFCデビュー。前回はフライ級タイトルマッチとして王者のアレシャンドレ・ パントージャ選手に挑みましたが、リアネイキッドチ