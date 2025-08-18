厳しい暑さが続くなか、きょうも全国的に猛暑日となる地域が多くなる見込みで警戒が必要です。埼玉県熊谷市などでは、予想される最高気温は39℃となっています。きょうも全国的に猛暑日となる地域が多くなる見込みで、予想される最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市、岐阜市などで39℃、甲府市や名古屋市で38℃などとなっています。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、東京・千葉・神奈川・愛