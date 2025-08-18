◇第107回全国高校野球選手権大会(19日、甲子園球場)夏の全国高校野球選手権大会は17日に3回戦の4試合が行われ、沖縄尚学（沖縄）、横浜（神奈川）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商（岐阜）が準々決勝に進出。ベスト8が出そろいました。大会は休養日を1日挟み、13日目となる19日に準々決勝の4試合が行われます。第1試合は大会2連覇を狙う京都国際（京都）が、夏は初のベスト8入りを果たした山梨学院（山梨）と対戦。京都国際は3回戦