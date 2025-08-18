「新馬戦」（１７日、札幌）２番人気のジャスティンシカゴ（牡２歳、父スワーヴリチャード、母エリカブライト、美浦・宮田）が初陣を飾った。好発からハナを切ると１０００メートル通過１分４秒８のマイペースに持ち込み、直線でもしっかり脚を伸ばして振り切った。武豊は「まだ子どもっぽいところはあるけど、すごくいい跳びで走るのでこういう（渋った）馬場も気にしなかった。１頭だとフワフワするところもあったし、着差