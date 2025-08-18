「新馬戦」（１７日、新潟）５番人気のスウィフトミモザ（牝２歳、父ロードカナロア、母アドマイヤミモザ、美浦・辻）が中団追走から直線で内をスルスルと抜け出し、押し切った。津村は「調教の動きが良く期待していた。まだ緩さがあり使いながらかなと思っていたが、ペースが遅かった分、脚がたまって最後の爆発力につながりました」と前半５Ｆ６３秒１の遅い流れを勝因に挙げた。辻師は「上手に競馬ができましたね。気が入