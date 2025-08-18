「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）５番人気のマピュースが、５度目の挑戦で待望の重賞初制覇を決めた。３歳牝馬によるＶはレース史上初で、鞍上の横山武も自身初の中京での重賞Ｖ。札幌記念を制した横山典と父子同日重賞Ｖとなった。２着は７番人気のシンフォーエバーで３歳馬のワンツー。３着には１０番人気のジューンオレンジが入った。初めてコンビを組んだ人馬が見事に古馬を撃破し、歴史にその名を刻んだ。５番人気の