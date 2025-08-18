◇パ・リーグ日本ハム7―5楽天（2025年8月17日楽天モバイル）またまた新星が出てきた。日本ハムの有薗直輝内野手（22）が17日、敵地での楽天戦に「6番・三塁」で出場し、プロ初の3安打を放ち猛打賞をマークした。13日のロッテ戦でプロ初安打＆初打点を挙げたばかりの高卒4年目スラッガー。今季大ブレークしている達孝太投手（21）らと同学年の伸び盛りが、新庄剛志監督のスタメン起用に応える猛アピールを見せた。2軍で