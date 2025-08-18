2025年8月15日、環球時報は、中国でのビジネス成功のポイントを解説するロシア経済紙の報道を紹介した。記事が紹介したのはロシア経済紙RBKデイリーの13日付文章。記事によると文章は「中国でのビジネスを失敗しない方法」と題し、ロシアではいまだに「廉価な製品」「世界の工場」といった色眼鏡で中国を見ている企業が一部で見られるものの、今や中国は世界で最も活力があり、最先端の技術を持つ商業の中心地の一つに発展しており