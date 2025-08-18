「新馬戦」（１７日、中京）２番人気のキーンセンス（牡２歳、父マニングス、母キャニー、栗東・松永幹）が、好位追走から直線半ばで抜け出して押し切りＶ。坂井は「返し馬から走りっぷりが良かったですし、レースもスムーズでした。いいセンスがあると思います」と優等生の競馬を褒めた。松永幹師は「まだ幼いですが、それでいて上手に走ってくれました。これからまだまだ良くなる」と高く評価していた。