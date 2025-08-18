「新馬戦」（１７日、中京）矢作厩舎のコントレイル産駒デビュー第１号となった１番人気のスウィッチインラヴ（牝２歳、母スウィッチインタイム、栗東・矢作）が接戦を制した。好発を決めて道中は番手をキープ。抜群の手応えで直線へ向くと鞍上の合図で脚を伸ばし、逃げていた２着馬を鼻差とらえた。坂井は「矢作厩舎のコントレイル産駒１号目ということで、無事に勝つことができて良かったです。調教では少し難しいところが