元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも！？今日の開運最強有名人、第2位は7月11日生まれの石井杏奈（27）！心に潤いをもたらすことで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「助け合い」がキーワードなので、周囲と協力すると新境地が開けるでしょう。第1位に選ばれたのは9月17日生まれ