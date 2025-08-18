阪神３―１巨人（セ・リーグ＝１７日）――阪神が２連勝。四回に高寺、坂本の適時打などで３点を先行。八回に登板した石井が４０試合連続無失点のプロ野球新記録を作った。巨人は１０安打も拙攻が響いた。５月以来となる阪神戦のカード勝ち越しを逃し、巨人の阿部監督は「ミスをした方が負けるからね」と険しい顔で総括した。今季計１９イニングで１点も奪えていなかった相手先発・才木の攻略は苦戦が予想される中、守備の綻び