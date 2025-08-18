スマホに悪意あるアプリを入れてしまったら、あなたの個人情報が盗み取られるかもしれない（写真：Graphs / PIXTA）【図表】安全性が下がる!? スマホ新法で「アプリ配信はこう変わる」Before After（iPhoneの場合）今年の年末以降、悪意あるスマホアプリが出回りやすくなりそうだ――。スマホはメール、アドレス帳、写真など「個人情報の宝庫」だ。それでもスマホから個人情報流出のニュースが珍しいのは、アップルやグーグルなど