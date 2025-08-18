「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆阿寒湖特別を制して３勝目を挙げたレクスノヴァス（牡３歳、栗東・上村）は、状態を見て菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）を目標にする。