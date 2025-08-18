「ＮＳＴ賞」（１７日、新潟）１番人気のクロジシジョー（牡６歳、栗東・岡田）が格の違いを見せつけた。トップハンデタイの５８・５キロも何のその。道中は後方で脚をため、直線へ向くと末脚一閃。先に抜け出した２着コパノパサディナをきっちりととらえ、２４年２月の令月Ｓ以来となる久々の勝利を手にした。戸崎圭は「後ろからになりましたが、いつもと変わらず、リズムを保って運びました。最後の脚は切れましたね。ドバ