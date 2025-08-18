「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）北都のスーパーＧ２を制したのは１０番人気のトップナイフ。度重なる手術を乗り越え、悲願の重賞初制覇を飾った。鞍上の横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝は自身の持つＪＲＡ重賞勝利最年長記録（５６歳４カ月２９日）を更新する５７歳５カ月２６日での勝利だった。２着には２番人気のココナッツブラウン、３着には１３番人気のアラタが続き、３連単は１３０万超の大波乱となった。北