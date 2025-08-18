8月17日夜、名古屋市南区の国道の交差点で、バイクが普通貨物車と衝突し、乗っていた男性が死亡しました。17日午後9時半ごろ、南区浜田町の国道23号線の浜田町南交差点で、直進していたバイクが、対向車線から右折してきた普通貨物車と衝突しました。この事故で、バイクに乗っていた10代後半とみられる男性が病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察は普通貨物車を運転していた、近くに住む自営業・鬼熊