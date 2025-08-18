イスラエル軍による攻撃から避難したパレスチナの人たちのテント＝17日、パレスチナ自治区ガザ市（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍のザミール参謀総長は17日、パレスチナ自治区ガザを視察し「近く次段階の作戦に移行する」と述べ、北部ガザ市でイスラム組織ハマスへの攻撃を強化すると表明した。イスラエル政府が決めたガザ市制圧計画を踏まえた発言。軍は住民を退避させた上で地上侵攻を強化するとみられ、緊張