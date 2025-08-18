「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）２５年ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで俳優の佐々木蔵之介（５７）が１７日、札幌記念の表彰式プレゼンターを務めた。２年ぶりの札幌競馬場来場で、「その変わらぬ美しさに感動し、充実した一日を過ごせました。ゴール前の盛り上がりは、雨上がりの熱気も加わって胸が高鳴りました。トップナイフ、そして横山典弘騎手、関係者の皆様、本当におめでとうございます」と祝福した。