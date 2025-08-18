元NMB48でモデルの上西怜（24）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。「コミケ初参加！！ずっと行ってみたかったコミケ念願最高に楽しかった雫たんのコスプレで参加しました」と明かし、人気漫画「その着せ替え人形は恋をする」のキャラクター黒江雫に扮（ふん）した衣装を公開。紫の髪に黒とグレーのミニスカートワンピースファッション。膝上の網タイツを履き、絶対領域も披露した。ファン