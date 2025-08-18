歌手工藤静香（55）が17日までにインスタグラムを更新。コンサートのため、愛媛県を訪れていることを報告した。工藤は「愛媛県に入りました!路面列車に乗ってみましたが、色々分からず。チケットのことを教えてくださった方ありがとうございました」とつづり、路面電車に乗る動画や、愛媛の町で撮影した近影を投稿した。続けて「明日も愛媛県でのコンサート、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」とファンへ呼びかけた。