NGT48が結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」を21日、NGT48劇場（新潟市）で開催する。メンバーは本番に向けて連日リハーサルに臨んでいる。曲の合間や休憩時間になると、それぞれが自然に振りや立ち位置の確認を繰り返す。公演の構成や曲順は主役の1期生、西潟茉莉奈（29）と清司麗菜（24）が考えた。清司は「全員が前に出る部分がある内容になっている。1人1人が公演を楽しめるようにしたかった」と話す。戸惑っている