上司に対して正しいことを主張しても、理不尽に怒りを買ってしまうことがある。投稿を寄せた40代男性（エンジニア／年収700万円）は、かつての職場で起きた修羅場を振り返る。あるメーカーで、安全に関わる重要な精密部品を製造していたときのことだ。その会社は同族経営で、ライン作業を手伝っていた70代の会長は「自動検査機で不良判定の物を流すは、製品は落とすは、落としたのを『いけるいける』と戻したり…」と、ありえない