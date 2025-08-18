今日18日は晴れて猛烈な暑さとなる所が多いでしょう。最高気温は前橋や名古屋で39℃の予想で、体にこたえる危険な暑さとなるでしょう。熱中症には厳重に警戒をしてください。関東から九州を中心に午後は天気が急変して、急な雨や雷雨の所がありそうです。お出かけの際は傘をご用意ください。午後は天気急変に注意今日18日は、東日本から西日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。北陸や北日本は千島近海を東北東に進む前線や湿った