ガールズグループ・ME:Iが17日、神奈川・Kアリーナ横浜で自身初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』神奈川公演を開催した。【ライブ写真】かわいい×かわいい！キャプテンピカチュウがサプライズ登場※以下、ネタバレあり。超満員の会場は、開演前からYOU:ME（ファンネーム）の大歓声に包まれていた。客席の期待が高まる中、ステージにメンバーのシルエットが浮かび上がると、さらに大きな歓