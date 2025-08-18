ドジャース大谷翔平選手の日米通算300号ホームラン記念ボールが日本時間17日、4万4322ドル(約652万円)で落札されました。アメリカのスポーツオークションサイト「Lelands」で記念ボールは最低落札額が2万5000ドル(約367万円)に設定され、7月27日に出品。9件の入札があり、最終的な価格は約1.8倍にまで跳ね上がりました。大谷選手は、日本時間6月25日にロッキーズ本拠地のクアーズ・フィールドで2013年の日本ハムでのデビュー以降、