Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ中村桐耶（２５）が、３か月ぶりの対外試合で存在感を示した。１７日に宮の沢で行った札幌大との練習試合（４〇２）に後半途中から出場。５月１７日の富山戦で左膝後十字じん帯を部分断裂して以来の実戦は、３バックの左で３０分間プレー。「（チーム練習に）合流して１〜２週間くらいしかたってないが、その割には動けたんじゃないかな。疲れましたけど」。表情を緩め、雨と汗をぬぐった。完全