◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４―０の２回１死一塁で迎えた２打席目は高々と打ち上げ、左翼フェンス際まで届く大飛球となったが、最後は左翼ロレアノのグラブに収まり、本塁打を確信したファンは騒然となった。データサイト「Baseball Sav