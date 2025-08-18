アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領に対し、ウクライナからロシアへの子どもの連れ去りに対処するよう求めるメラニア夫人の書簡を公開しました。トランプ大統領が17日にSNSで公開したメラニア夫人の書簡では、プーチン大統領に対し、「あなたは子どもたちの笑い声を取り戻させることが出来ます」「子どもの純真さを守ることはロシアのためだけではなく、人類のためです」などと呼びかけています。多数の子どもが