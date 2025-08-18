ウクライナ支援に関する有志国のオンライン会合が開かれ、ロシアへの“領土の引き渡し案”をけん制しました。イギリス、フランス、ドイツが主催した有志連合のオンライン会合には、ゼレンスキー大統領やヨーロッパ各国の首脳のほか、日本の石破総理も参加。トランプ氏が提案したとされる「領土の引き渡し案」に対して、「自国の領土についてはウクライナが決定を下す」という見解を確認し、石破総理は「主権と領土の一体性に関わる