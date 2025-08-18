小林美駒騎手が好調。土曜には差して、逃げてと2勝をマークして、今年のJRA26勝をマーク。土曜新潟では今村聖奈が、中京では永島まなみも勝ち星をあげて、3場で各ジョッキーが躍動する週末だった。●今村聖奈 今週の騎乗馬・8月16日（土）新潟1Rジャストビコーズ（6着／4番人気）2Rイサゴールド（11着／10番人気）3Rプロメテドール（7着／2番人気）6Rニシノコマチムスメ（10着／11番人気）7Rモデルハント（15着／11番